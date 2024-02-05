Общество 05 февраля 2024, 13:33 IT-аналитик Муртазин посоветовал не разговаривать с незнакомцами, чтобы защититься от мошенников

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Лучший способ защититься от мошенников — это отказаться от разговоров с незнакомцами. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, не стоит постоянно менять пароли от приложений, если их не украли и скомпрометировали. Если же человек выдал секретный код постороннему, то в этом случае комбинацию срочно нужно обновить. Однако лучше просто не говорить с незнакомыми людьми.

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«Придерживаться каких-то простых правил, а именно: не сообщать свои пароли, не беседовать с незнакомцами по телефону. Я думаю, что этого будет более чем достаточно», — посоветовал эксперт.

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