Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше

Благоустройство территорий проверили в Истре. В город нагрянули инспекторы из правительства Подмосковья. И до последней минуты маршрут и осматриваемые адреса были неизвестны.

Возглавил группу зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин. После объезда территорий установили самые проблемные участки. Некоторые рекомендации Хромушин дал прямо на месте. По его словам, благоустройство «надо сделать и показать результат».

Источник фото: телеканал «360»

По итогам проверки приняли несколько важных решений. Например, необходимо очистить городской округ от мусора. Также нужно оборудовать контейнерные площадки для отходов, капитально отремонтировать жилые здания, обустроить тротуары и детские площадки. План действий обсудили на совещании.

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас Истра находится в красной зоне рейтинга муниципалитетов Подмосковья по эффективности благоустройства. После этой проверки результаты работы местных властей и подрядных организаций должны улучшиться.