Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше
Возглавил группу зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин. После объезда территорий установили самые проблемные участки. Некоторые рекомендации Хромушин дал прямо на месте. По его словам, благоустройство «надо сделать и показать результат».
По итогам проверки приняли несколько важных решений. Например, необходимо очистить городской округ от мусора. Также нужно оборудовать контейнерные площадки для отходов, капитально отремонтировать жилые здания, обустроить тротуары и детские площадки. План действий обсудили на совещании.
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Сейчас Истра находится в красной зоне рейтинга муниципалитетов Подмосковья по эффективности благоустройства. После этой проверки результаты работы местных властей и подрядных организаций должны улучшиться.