  • Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше

    17 октября 2019, 17:20

    Евгения Остапенко

    Благоустройство территорий проверили в Истре. В город нагрянули инспекторы из правительства Подмосковья. И до последней минуты маршрут и осматриваемые адреса были неизвестны.
    Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше

    Возглавил группу зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин. После объезда территорий установили самые проблемные участки. Некоторые рекомендации Хромушин дал прямо на месте. По его словам, благоустройство «надо сделать и показать результат».

    Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По итогам проверки приняли несколько важных решений. Например, необходимо очистить городской округ от мусора. Также нужно оборудовать контейнерные площадки для отходов, капитально отремонтировать жилые здания, обустроить тротуары и детские площадки. План действий обсудили на совещании.

    Истру ждут перемены. Дома отремонтируют, а мусора станет меньше | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Помощь молодым. 270 семей купили квартиры с помощью социальных выплат в Подмосковье

    Подробнее

    Сейчас Истра находится в красной зоне рейтинга муниципалитетов Подмосковья по эффективности благоустройства. После этой проверки результаты работы местных властей и подрядных организаций должны улучшиться.