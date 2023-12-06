Общество 06 декабря 2023, 15:23 Истребители Су-35 сопроводят самолет Путина по пути в Эр-Рияд и Москву Самолет Путина по пути в Эр-Рияд сопроводят Су-35

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Самолет президента РФ Владимира Путина по пути в Эр-Рияд, а затем в Москву будут сопровождать российские истребители Су-35. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале журналистов Кремлевского пула РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства 6 декабря фактически за одни сутки посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

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В первой половине дня пресс-служба Кремля сообщила о начале переговоров в Абу-Даби. Церемония официальной встречи Путина президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась во дворце Каср Аль-Ватан.

В ходе переговоров Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. Он обратил внимание на рост товарооборота двух стран и подчеркнул, что двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.