06 декабря 2023, 15:23
Истребители Су-35 сопроводят самолет Путина по пути в Эр-Рияд и Москву
Самолет Путина по пути в Эр-Рияд сопроводят Су-35
Самолет президента РФ Владимира Путина по пути в Эр-Рияд, а затем в Москву будут сопровождать российские истребители Су-35. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале журналистов Кремлевского пула РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства 6 декабря фактически за одни сутки посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
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В первой половине дня пресс-служба Кремля сообщила о начале переговоров в Абу-Даби. Церемония официальной встречи Путина президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась во дворце Каср Аль-Ватан.
В ходе переговоров Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. Он обратил внимание на рост товарооборота двух стран и подчеркнул, что двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Авиация
Владимир Путин
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