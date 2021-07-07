Истребители Су-30 перехватили патрульный Boeing P-8 над Черным морем

Два российских истребителя Су-30 сопроводили иностранный патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Boeing P-8 приблизился к государственной границе РФ вечером 6 июля. После этого в небо были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота, сообщило РИА «Новости».

Су-30 сопроводили бомбардировщик над акваторией Черного моря для недопущения нарушения российской границы. В ведомстве подчеркнули, что истребители ВКС РФ выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами.

В конце мая истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик B-52H ВВС США, обнаруженный над нейтральными водами Балтийского моря. После того, как американский самолет развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.