Общество 31 марта 2024, 14:39 Истребители F-35 запустили в серийное производство в США Warrior Maven: в США запустили серийное производство истребителей F-35 Pixabay

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Серийное производство истребителей F-35A Lightning II началось в США спустя 22 года после начала разработки. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте, его слова привело издание Warrior Maven.

Журналисты обратили внимание, что объявление о старте полномасштабного производства состоялось спустя день после решения ВВС США сократить закупки на 2025 год.

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«Хотя истребитель уже вошел в производство, официальный переход к выпуску потребует создания достаточных систем поддержки, надежности и удовлетворительных характеристик, а также стабильного контроля над процессом изготовления самолета», — указали авторы статьи.

При этом некоторые считают решение о запуске самолета в серийное производство запоздалым. Пентагон, отметили журналисты, планировал начать выпуск F-35 еще четыре года назад.

Ранее стало известно, что истребитель F-35 сможет нести на своем борту ядерные боеголовки.