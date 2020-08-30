Истребитель Су-27 потерпел крушение в марте из-за взрыва ракеты

Истребитель Су-27 потерпел крушение в марте этого года в районе Крыма. Комиссия определила, что причиной катастрофы стал взрыв ракеты.

«Выводы комиссии однозначные. Причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — заявил Начальник службы безопасности полетов Вооруженных Сил России Сергей Байнетов в интервью телеканалу «Звезда».

Самолет Су-27 упал во время плановых полетов в Черное море в 50 километрах от Феодосии. Перед крушением он успел подать аварийный сигнал. Из-за плохой погоды поиски обломков самолета сильно усложнялись. На место крушения сразу отправились два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Когда погода улучшилась, к месту происшествия отправили авиацию: вертолет Ми-8 и самолет Ан-26. Была надежда, что пилет жив, потому что спасатели зафиксировали сигнал радиобуя. Однако, поиски летчика на поверхности воды прекратились 28 марта.

По словам командира 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадима Джанунца, их нашли лишь через две недели после крушения.