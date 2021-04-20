Истребитель МиГ-31 экстренно сел после сигнала о неисправности

Истребителя МиГ-31 совершил штатную посадку в Пермском крае во время учебно-тренировочного полета. Экипаж получил сигнал о неисправности бортового оборудования.

«20 апреля в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе Центрального военного округа.

Самолет продолжит учебно-тренировочные полеты по плану подготовки после выяснения причин срабатывания сигнализации.

Накануне российский истребитель Миг-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят на перехват самолетов ВМФ США и ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Нарушений воздушного пространства допущено не было. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами. За апрель это уже второй случай, когда истребитель поднимали в небо для перехвата норвежского самолета-разведчика, сообщало Ura.ru.