Истощенные и полуголые: блогер рассказал о страшном содержании пожилых в пансионате «Моя семья» в Уфе

Пост в Сети о жизни пенсионеров в уфимском пансионате «Моя семья» не оставил равнодушными читателей. Блогер Александра рассказала «360», в каких на самом деле условиях живут пожилые, а также что подтолкнуло ее выложить фотографии.

Александра опубликовала кадры комнат пансионата в Instagram, где бабушки и дедушки вынуждены лежать на кроватях без матрасов, постельного белья и подушек. Некоторые из них сильно истощены и сидят в помещении без одежды или полуголые.

«В пансионате была не я, а моя подруга, которая проживает в Уфе, она работала там два дня. И ей удалось заснять то, что сейчас там происходит. <…> Она говорит, что их там избивают, что есть закрытые палаты, в которые заходить просто не разрешают даже медработникам. То есть туда заходят только директор или администратор», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, в учреждении нельзя пользоваться телефонами, их нужно оставлять в гардеробной. Но девушке удалось отойти подальше от администратора и заснять происходящее, рассказала Александра.

Блогер предложила подруге предать эту ситуацию огласке через соцсети. Помимо того, что людям не оказывают должного ухода, там еще берут за такие условия от 800 до 1000 рублей за сутки.

В распоряжении «360» появилось то самое видео. На кадрах — четыре кровати с поврежденными ламелями. Только на одной есть матрас, да и тот разорванный.