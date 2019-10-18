  • Истощенную девочку привезли в больницу Орла. Следователи начали проверку

    18 октября 2019, 22:51

    Анатолий Минкин

    Полицейские привезли в больницу Орла истощенную 11-летнюю девочку с задержкой психомоторного развития. Она росла в многодетной семье. Следователи начали проверку как свои родительские обязанности исполняла мать девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
    Истощенную девочку привезли в больницу Орла. Следователи начали проверку

    Сотрудники ведомства начали выяснять условия жизни и воспитания детей в семье, где росла девочка. Назначены специальные мероприятия, которые должны установить, как ребенка довели до такого состояния.

    Кроме того, следователи оценят работу сотрудников учреждений, которые должны следить за состоянием дел в многодетных семьях. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Всю работу сотрудников лично контролирует руководитель регионального следственного управления.

    Собственную проверку по этому же случаю начала региональная прокуратура. Пресс-служба надзорного ведомства особо отметила, что состояние девочки оценивается как тяжелое.