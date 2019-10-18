Истощенную девочку привезли в больницу Орла. Следователи начали проверку
Полицейские привезли в больницу Орла истощенную 11-летнюю девочку с задержкой психомоторного развития. Она росла в многодетной семье. Следователи начали проверку как свои родительские обязанности исполняла мать девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Сотрудники ведомства начали выяснять условия жизни и воспитания детей в семье, где росла девочка. Назначены специальные мероприятия, которые должны установить, как ребенка довели до такого состояния.
Кроме того, следователи оценят работу сотрудников учреждений, которые должны следить за состоянием дел в многодетных семьях. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
Всю работу сотрудников лично контролирует руководитель регионального следственного управления.
Собственную проверку по этому же случаю начала региональная прокуратура. Пресс-служба надзорного ведомства особо отметила, что состояние девочки оценивается как тяжелое.