Истощенную девочку привезли в больницу Орла. Следователи начали проверку

Сотрудники ведомства начали выяснять условия жизни и воспитания детей в семье, где росла девочка. Назначены специальные мероприятия, которые должны установить, как ребенка довели до такого состояния.

Кроме того, следователи оценят работу сотрудников учреждений, которые должны следить за состоянием дел в многодетных семьях. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Всю работу сотрудников лично контролирует руководитель регионального следственного управления.

Собственную проверку по этому же случаю начала региональная прокуратура. Пресс-служба надзорного ведомства особо отметила, что состояние девочки оценивается как тяжелое.