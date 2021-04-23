Истощенного тюлененка нашли в Петербурге

Детеныша серого тюленя нашли в курортном районе Санкт-Петербурга. Животное было сильно истощено. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Тюлененка отдали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на ребалитиацию.

«Местные жители сразу позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы. Испугавшись собак, тюлененок скрылся в воде, но опытные специалисты Фонда дождались возвращения малыша на берег», — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что животное не имело травм, просто было сильно истощено. Сейчас он в порядке, примерно через месяц его отпустят на волю.