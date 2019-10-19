Он пояснил, что это многодетная семья, где отец детей скончался летом этого года от онкологии. Оставшаяся одна вдова потянуть восьмерых детей, в том числе и девочку-инвалида не могла. Старших детей решили определить в интернат и именно тогда этой семьей заинтересовались все.

Истощенную девочку привезли в больницу Орла. Следователи начали проверку Подробнее

«Когда эта информация на сайтах появилась, моментально туда выехал прокурор района, сотрудники ПДН, опеки. Туда, на место, где говорили, что она ее держит в клетке. Ничего там не нашли, я лично с прокурором разговаривал», — заявил Владимир Поляков.

Кроме того он опроверг информацию региональных СМИ о том, что мать продавала девочку в сексуальное рабство за алкоголь.

Детский омбудсмен заявил, что уже пообщались со старшими детьми, которые находятся в интернате. Все они заявили, что такого быть просто не могло. Слухи могли появится от того, что у девочки-инвалида выпадает прямая кишка. Это сопутствующее заболевание в ее случае.

«Сделали экспертизу на предмет того, были ли сексуальные контакты. Результаты пока не готовы, они будут ко вторнику-среде. Но пока никто не подтверждает. Все склоняются к тому, что кто-то немного приврал», — пояснил омбудсмен.

Сама семья, откуда привезли девочку была вполне обеспеченной. Они жили в деревенском доме и вели довольно большое хозяйство — коровы, овцы, гуси. Но смерть отца стала причиной того, что им пришлось достаточно тяжело.

В минувшую пятницу стало известно, что в орловскую больницу доставили истощенную девочку с задержкой психомоторного развития. По итогам проверки, следователи завели уголовное дело против сотрудников социальных служб. Их обвинили в халатности. Следствие считает, что там знали о в каком состоянии оказалась семья после смерти отца сотрудники ничего не предприняли чтобы оказать какую-либо помощь.