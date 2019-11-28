  • Историков удивили киевские санкции против археологов, работающих в Крыму

    28 ноября 2019, 16:24

    Артур Блянихов

    Эксперты обсудили с ТАСС решение Киева ввести рестрикции в отношении археологов, которые проводят раскопки в Крыму.

    Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко посчитал санкции Киева бессмысленными, поскольку работа специалистов нацелена на сохранение исторического наследия полуострова, а не на его разрушение. При этом он заметил, что столь масштабных раскопок в Крыму не было давно. По его словам, каждый год обследуются десятки тысяч гектаров и развитие полуострова продолжается.

    Декана исторического факультета Крымского федерального университета Александра Герцена удивили санкции украинских властей.

    «Археологи, как и медики, исполняют свой профессиональный долг. Тем более, что никакой убедительной мотивации не приведено, решение больше носит политический характер», — цитирует специалиста газета «Взгляд».