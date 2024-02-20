20 февраля 2024, 19:01
Историко-просветительский форум о Дальнем Востоке стартовал в Хабаровске
Открытие историко-просветительского форума «История для будущего. Дальний Восток» стартовало в Хабаровске. Об этом сообщило ОТР.
Мероприятие посвящено развитию и стратегическим перспективам Дальнего Востока. В его рамках обсудят историческое просвещение, патриотическое воспитание и информационную безопасность. По инициативе организаторов, особое внимание уделят такому вопросу, как понимание исторического формирования дальневосточного региона.
Дальний Восток
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