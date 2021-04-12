Историки опровергли украинское происхождение русских былинных богатырей

Украинские историки провели исследование и выяснили, что Россия якобы «украла» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова Антон Горский заявил в беседе с РБК, что персонажей былин нельзя вписывать в современную реальность.

«Когда речь идет о фольклорных персонажах, довольно нелепо пытаться их „приурочивать“ к современным реалиям. Есть прототипы у былинных персонажей, есть разные мнения по этому поводу», — рассказал Горский и добавил, что, когда жили богатыри, не было ни России, ни Украины.

Доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Федор Гайда отметил, что все сведения о богатырях есть в древнерусских былинах, которые сохранились на территории современной Карелии. По его словам, эти данные собрали в XIX веке, и их частично подтверждает информация из других источников.

Ранее украинские ученые сообщили, что Илью Муромца звали Илья Чобитько и родом он из деревни Моровск под Черниговом. Добрыня Никитич, считают украинские историки, был воеводой князя Владимира Великого и жил он на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины». По утверждению исследователей Алеша Попович — это богатырь по имени Олешко, который родился на Полтавщине.