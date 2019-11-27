Историка Соколова судили по делу о гибели человека в 1980-х. Адвокат подтвердил факт разбирательства

Историк Олег Соколов был фигурантом судебного разбирательства в 1981 году по делу о нарушениях на транспорте, которые повлекли смерть человека. Эту информацию «360» подтвердил представляющий интересы историка адвокат Александр Почуев.

«Сам факт Олег Валерьевич не отрицает, что был инцидент и было судебное разбирательство по этому поводу. Но что конкретно было, и за что он привлекался к ответственности он не помнит, потому что дело было давно», — заявил адвокат.

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Александр Почуев отметил, что сам факт появления этой информации не имеет отношения к сегодняшнему делу и уж тем более, в том случае об убийстве речи не идет. Также он подчеркнул, что подлинность опубликованных в СМИ документов вызывает сомнение. Если же они настоящие, то получили их журналисты незаконным путем.

«Здесь очередная попытка добыть жареную информацию. Этот вопрос также относится к архивной и личной тайне. То есть, если эти документы получены, то они, скорее всего получены с нарушением закона. Если они вообще есть в природе», — подытожил адвокат.

Издание «Фонтанка» опубликовало приговор Сестрорецкого районного народного суда Ленинграда от 1981 года, в котором 25-летнему учителю истории Олегу Соколову и начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину назначены условные сроки. Дело завели по статье «Нарушение действующих на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения, если это повлекло гибель людей».

Дело завели после гибели ученого Владимира Сорокина, который умер во время затопления фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе. Из документа следует, что за штурвалом корабля стоял 25-летний учитель истории Олег Соколов, при этом никаких прав на управление судном у него не было, как и опыта управления кораблями в морских условиях.

По данным СМИ, из Ленинграда в Приморск вышли два судна. Первым управлял Рудольф Погожин, а вторым Олег Соколов. Они должны были принимать участие в съемках фильма «Россия молодая».

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Вечером в заливе началось волнение. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду и поднимались высокие волны. В итоге фрегат под управлением Соколова набрал воды и пошел ко дну. Подошедший корабль Погожина спас всех членов команды за исключением Сорокина.

В ходе судебного заседания Соколов признал себя виновным только частично. Он отметил, что должен был выполнять все приказы Погожина, как руководителя флагманского судна. По его словам, все меры для того, чтобы спасти корабль, когда его заливало водой, он принял.

Рудольф Погожин в беседе с изданием рассказал, что Соколов потребовал перед походом издать приказ, по которому его назначили командиром фрегата. Когда корабль начал тонуть, то сильная волна просто раскидала экипаж по всей палубе, а Соколов якобы сел один в шлюпку и направился к соседнему кораблю. Когда его подняли на борт, то он спрятался в каюте.

Олег Соколов стал обвиняемым по делу об убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Историка задержали 9 ноября, когда он упал в Фонтанку. Когда его достали из воды, то в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска квартиры правоохранители нашли останки молодой девушки. На допросе Соколов признался, что застрелил Анастасию Ещенко пока она спала, а после он расчленил труп и начал сбрасывать части тела в реку. После ареста ему предъявили обвинение в убийстве. В данный момент он находится в Следственном изоляторе «Кресты», но в скором времени его переведут в московское СИЗО «Матросская тишина». Историк отвечает на письма, которые присылают ему с воли. Там он жалуется на невозможность работы, так как у него нет книг и доступа к архивам.