Историка Соколова оставили под стражей
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.
Рассмотрев апелляцию адвоката историка, суд принял решение оставить меру пресечения для Соколова без изменений, сообщила объединенная пресс-служба питерских судов. Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО, подтвердила «360» глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В заключении историк намерен написать книгу-исповедь о его любви к убитой.
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Адвокат 63-летнего историка Александр Почуев ранее утверждал, что Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения. С арестом подозреваемого не согласился сам юрист.
«Я, как адвокат, имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал», — заверил Почуев.
По мнению юриста, арест является излишнее жесткой мерой пресечения для убийцы. Адекватной мерой защитник считает домашний арест.
Историка и наполеоноведа Соколова задержали утром 9 ноября у набережной питерской реки Мойки. Он пытался избавиться от частей тела убитой им — как считает следствие — его бывшей студентки Ещенко. Правоохранители предполагают, что перед тем историк убил и расчленил возлюбленную у себя дома. Сейчас Соколову назначена психиатрическая экспертиза. Расследование убийства Ещенко взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.