Историка Соколова оставили под стражей

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрел обжалование ареста Олега Соколова. Ходатайство подал адвокат историка Александр Почуев. Суд оставил обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Соколова под стражей.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

Рассмотрев апелляцию адвоката историка, суд принял решение оставить меру пресечения для Соколова без изменений, сообщила объединенная пресс-служба питерских судов. Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО, подтвердила «360» глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В заключении историк намерен написать книгу-исповедь о его любви к убитой.

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Адвокат 63-летнего историка Александр Почуев ранее утверждал, что Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения. С арестом подозреваемого не согласился сам юрист.

«Я, как адвокат, имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал», — заверил Почуев.

По мнению юриста, арест является излишнее жесткой мерой пресечения для убийцы. Адекватной мерой защитник считает домашний арест.

Историка и наполеоноведа Соколова задержали утром 9 ноября у набережной питерской реки Мойки. Он пытался избавиться от частей тела убитой им — как считает следствие — его бывшей студентки Ещенко. Правоохранители предполагают, что перед тем историк убил и расчленил возлюбленную у себя дома. Сейчас Соколову назначена психиатрическая экспертиза. Расследование убийства Ещенко взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.