Историка рассмешила очередь из дагестанцев в аэропорту Внуково

Очередь, стоящая на рейс Москва — Дагестан в аэропорту Внуково, рассмешила российского историка. Разодетых пассажиров он сравнил с посетителями Большого театра.

Мужчина разместил шутливый пост на своей странице в Facebook, указав на отличительные черты дагестанцев и специфику женской одежды.

«Пакеты из ЦУМа, меховые жилеты, все одеты и накрашены на утреней рейс так, будто они идут в Большой театр», — написал историк, отметив, что выходцев из Дагестана в аэропорту «всегда просто найти».

В комментариях меховые жилеты назвали ужасными, отметили преобладание черного цвета в одежде и выразили надежду, что автор поста никак не выделяется на общем фоне.

«Потому что — а вдруг катастрофа или автобус переедет, а я не в кружевном белье!» — шутили пользователи.

Нашлись и те, кто посоветовал историку обратить внимание на себя. В соцсети также заметили, что «в последнее время уже меньше пафоса».

Один из городов Дагестана — Дербент — ранее включили в топ-10 экстремальных мест для отдыха в России.