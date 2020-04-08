«Два дня был в реанимации». 81-летнего историка избили за место в очереди в аптеке Москвы

Историка Владислава Назарова избили в московской аптеке. На пожилого россиянина напали из-за места в очереди. В беседе с «360» он рассказал, что провел в реанимации два дня — получил кровоизлияние в мозг.

Назаров признался, что практически ничего не помнит о нападении. Произошло оно еще 31 марта, когда 81-летний историк зашел в аптеку в центре Москвы. Он занял очередь и решил посмотреть, работают ли еще окошки. Когда вернулся — подошел еще один посетитель.

«Я попытался встать между ним и окошком, остального уже не помню. <…> По ощущениям, был удар в ногу, а потом — в челюсть. Удар поставленный. Я отключился. Был нокаут», — рассказал историк.

Сотрудники аптеки вызывали полицию и скорую. Назарова отвезли в больницу. В себя пожилой москвич приходил с трудом. МРТ показало кровоизлияние.

«Два дня был в реанимации. <...> Рвался домой, но сделали томографию и определили, что есть кровоизлияние довольно обширное. Затылком стукнулся то ли об пол, то ли об прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали. <> Состояние было тяжелое, но у нас хорошие медики — помогли», — подчеркнул Назаров.

Возбудила ли полиция уголовное дело, историк сказать не смог. Личность нападавшего, по словам пожилого москвича, удалось установить. Якобы он имеет какое-то отношение к бизнесу.

СК РФ по Москве начал доследственную проверку случившегося. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

На этой неделе в столице напали на бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Он получил ушиб мягких тканей головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.