Историк моды Вовк заявил, что от покупок россиян зависит будущее отечественной модной индустрии | 360°

Общество 18 октября 2022, 10:44 Историк моды Вовк заявил, что от покупок россиян зависит будущее отечественной модной индустрии

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Историк моды Анатоль Вовк в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что от покупок россиян напрямую зависит будущее отечественной модной индустрии.

Он объяснил это тем, что в России в последнее время появилось много достойных дизайнеров, и если граждане начнут покупать вещи у них, то мастера получат возможность создавать все больше новых коллекций.

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«Какая у нас будет ситуация на рынке одежды завтра, зависит от того, какую одежду мы купим сегодня. Если будем считать, что русское — плохо, то ничего не выйдет», — добавил эксперт.

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Он посоветовал вместо сожалений об ушедших марках поддерживать своего производителя и обращать внимание на отечественные бренды.