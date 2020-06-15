    15 июня 2020, 16:22

    Историк Соколов отказался от своего адвоката. Тому якобы угрожали

    Нина Петлинова

    Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, отказался от услуг своего адвоката. Он попросил поменять защитника, потому тот начал получать угрозы.
    Историк Соколов отказался от своего адвоката. Тому якобы угрожали

    Об этом Соколов заявил во время заседания в Санкт-Петербургском городском суде. Трансляцию провела Объединенная пресс-служба судов.

    «Почуев Александр получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат — Лукьянов Сергей», — сказал обвиняемый.

    Почуев защищал Соколова с момента задержания. Историк объяснил, что его адвокат «получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии». Кроме того, Соколов отказался и от услуг другого своего защитника — Екатерины Осадчук.

    Сам Почуев отметил, что его удивило решение подзащитного. В беседе с журналистами он подчеркнул, что не собирается бросать это дело. Его слова процитировал ТАСС.

    У меня соглашение не расторгнуто, доверителем является мать Олега Валерьевича [Соколова], бросать его я не собираюсь. Он сказал, что я могу вернуться в дело. В любом случае, посмотрим

    Александр Почуев.

    Почуев добавил, что новый защитник в ближайшее время подаст кассационную жалобу по вопросу продления Соколову заключения под стражей в качестве меры пресечения.

    Из-за решения Олега Соколова о смене состава адвокатов, заседание по его делу перенесли на 22 июня.

    Экс-доцента Олега Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. ПО версии следствия, 8 ноября 2019 года он выстрелил в свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза. После этого 63-летний историк стал ее душить, из-за чего девушка скончалась. Соколов решил избавиться от трупа через сутки — он расчленил тело Ещенко и попытался утопить в реке Мойке, которая протекает рядом с его домом.