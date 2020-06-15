Историк Соколов отказался от своего адвоката. Тому якобы угрожали

Об этом Соколов заявил во время заседания в Санкт-Петербургском городском суде. Трансляцию провела Объединенная пресс-служба судов.

«Почуев Александр получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат — Лукьянов Сергей», — сказал обвиняемый.

Почуев защищал Соколова с момента задержания. Историк объяснил, что его адвокат «получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии». Кроме того, Соколов отказался и от услуг другого своего защитника — Екатерины Осадчук.

Сам Почуев отметил, что его удивило решение подзащитного. В беседе с журналистами он подчеркнул, что не собирается бросать это дело. Его слова процитировал ТАСС.

У меня соглашение не расторгнуто, доверителем является мать Олега Валерьевича [Соколова], бросать его я не собираюсь. Он сказал, что я могу вернуться в дело. В любом случае, посмотрим Александр Почуев.

Почуев добавил, что новый защитник в ближайшее время подаст кассационную жалобу по вопросу продления Соколову заключения под стражей в качестве меры пресечения.

Из-за решения Олега Соколова о смене состава адвокатов, заседание по его делу перенесли на 22 июня.

Экс-доцента Олега Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. ПО версии следствия, 8 ноября 2019 года он выстрелил в свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза. После этого 63-летний историк стал ее душить, из-за чего девушка скончалась. Соколов решил избавиться от трупа через сутки — он расчленил тело Ещенко и попытался утопить в реке Мойке, которая протекает рядом с его домом.