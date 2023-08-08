Общество 08 августа 2023, 16:45 Историк Снегуров: школьный учитель должен уметь полемизировать и сохранять эмоциональную отзывчивость

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Чтобы повысить интерес к обучению у школьников, учителям необходимо уметь отвечать на любые вопросы, полемизировать и сохранять эмоциональную отзывчивость. Об этом сообщил заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, педагогам не стоит рассчитывать на учебники, здесь необходимо полагаться только на себя, ведь главное в процессе обучения — живой диалог учителя с аудиторией.

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Снегуров также отметил, что педагог должен уметь находить такие формулировки, которые не будут вызывать сомнений у скептически настроенных старшеклассников.