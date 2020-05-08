Историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Во-первых, по ее словам, у россиян есть «чувство истории», а европейцы живут сегодняшним днем. Причиной этого стали тяжелые исторические периоды в России в XX веке.

Во-вторых, у россиян обостренное «чувство смерти», что можно заметить в русской литературе. Также это мировоззрение сформировалось под влиянием православия.