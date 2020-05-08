    08 мая 2020, 14:40

    Историк рассказала об отличиях русских от европейцев

    Дарья Морозова

    Французский историк Элен Каррер д’Анкосс назвала два основных отличия россиян от европейцев. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на издание Figaro.

    Во-первых, по ее словам, у россиян есть «чувство истории», а европейцы живут сегодняшним днем. Причиной этого стали тяжелые исторические периоды в России в XX веке.

    Во-вторых, у россиян обостренное «чувство смерти», что можно заметить в русской литературе. Также это мировоззрение сформировалось под влиянием православия.