Историк рассказал о жизни прототипа радистки Кэт

Образ радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны» появился благодаря известной советской разведчице Анне Камаевой. Вместе с мужем она более 20 лет проработала в органах внешней разведки СССР. Об этом рассказал историк Владимир Антонов.

Герой Вячеслава Тихонова — Штирлиц — многое взял от ее мужа, разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко.

«Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков», — сообщил РИА «Новости» ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России Антонов.

Камаева работала во внешней разведке СССР с конца 1930-х годов. В начале Великой Отечественной войны Анну Федоровну включили в особую группу при НКВД. Ее сотрудники занимались разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированной советской территории. Антонов рассказал и совсем удивительный факт о Камаевой. По его словам, если бы немцы захватили Москву, разведчица должна была бы совершить покушение на Адольфа Гитлера во время его гипотетического приезда в Советский Союз.

После окончания войны Анна Камаева вышла замуж за сотрудника внешней разведки Филоненко. С 1948 года они постоянно выезжали за границу для работы под прикрытием. Во время таких командировок в Китай и Латинскую Америку Камаева-Филоненко родила двоих детей. Еще один ребенок появился на свет в Москве.

В 1954–1960 годах супружеская пара находилась в Латинской Америке. Там советские шпионы добывали информацию о планах американского правительства в отношении СССР.

«Такую информацию в Латинской Америке было легче добыть, чем в США. Дело в том, что американцы делились своими планами с партнерами, рассчитывая на их возможное использование в будущей войне против СССР», — объяснил Антонов.

В 1960 году из-за болезни Филоненко семья вернулась в СССР. В 1963-м легендарная разведчица в звании майора ушла в запас. Анна Камаева умерла в 1998 году в Москве.