Историк рассказал о роли шифрования в Великой отечественной войне

Отечественная шифровальная служба, созданная 5 мая 1921 года, помогла Советскому Союзу одержать победу в Великой Отечественной войне. Об этом РИА «Новости» рассказал историк криптографии Борис Столпаков.

К середине 1930-х криптографическая служба уже существовала и в центре, и на периферии страны.

«В предвоенные годы не было ни одного важного события в международной жизни, которое не нашло бы своего отражения в дешифруемой переписке», — сказал Столпаков.

Достигалась дешифровка иностранных сообщений, по его словам, «напряжением всех сил».

В 1941 году советские специалисты смогли наладить дешифровку японских правительственных телеграмм.

«Знание их содержания позволило руководству СССР принять решение о переброске под Москву крупных воинских сил в октябре–ноябре 1941 года», — пояснил историк.

Также фронтовой радиоразведке удалось перехватить и расшифровать сообщения о выходе итальянских и румынских частей на замену немецких войск под Сталинградом в ноябре 1942 года.

В 1943 году в войсках начали применять аппаратуру засекречивания телефонных переговоров, которые не смогли расшифровать противники. Впервые эти аппараты использовали во время Курской битвы.

Ежегодно 5 мая в России отмечается День шифровальщика.