Историк рассказал, чьи войска кроме немецких удерживали Ленинград в блокаду

«Под Ленинградом стояли не только немцы. Помимо них было много и других иностранных солдат. Здесь были испанцы — так называемая „Голубая дивизия“, которая блокировала город. Здесь были марокканцы», — уточнил специалист.

Он признался, что очень удивился, когда увидел в газетах тех лет снимки с покрытыми снегом чернокожими людьми при 35 градусах мороза.

«Я не знал, что во время войны вокруг города стояли и эти ребята. Мы все знаем о „Дороге жизни“, которая спасала город. Она работала не только зимой, летом по ней шли корабли и баржи с продуктами», — отметил Мясников.

По его словам, на Ладожском озере находилась итальянская флотилия. В железном кольце вокруг Ленинграда стояли венгры, норвежцы и другие европейцы. Историк подчеркнул, что жертвы мирных жителей во время блокады были масштабными. От бомбежек погибли 3% всех скончавшихся людей. Остальные умерли от голода.

Все 872 дня люди с винтовками защищали город в окопах. Писатель призвал не забывать о числе потерь на Ленинградском фронте.