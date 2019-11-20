Историк раскрыл схему китайских туристов, как «не платить» в России

По словам Коткова, отношения России и Китая давно строятся по принципу игры в одни ворота. Он заметил, что РФ фактически не получает дохода от приема огромного количества китайских туристов, которые в основном толпятся в центре Москвы. Суть в том, что прием путешественников из КНР сосредоточили в своих руках китайские фирмы.

«Соответственно, они, приезжая в Россию, обслуживаются своими же турфирмами, питаются в своих ресторанах и даже с некоторых пор начали жить в своих же гостиницах, которые китайцы для них построили», — перечислил писатель.

Он добавил, что принцип «Один пояс, один путь» — это также игра в одни ворота и ни о какой партнерской сети тут речи не идет. По мнению историка, если китайцы и строят где-то инфраструктуру, то только для себя.