Историк прокомментировал удаление имени Власова с мемориала битвы за Москву

Российский военный историк Алексей Исаев прокомментировал удаление имени генерала-коллаборациониста Андрея Власова с мемориальной доски, которая посвящена участникам обороны столицы в 1941 году на Перемиловских высотах под Дмитровом.

Памятная плита была установлена в 2005 году. Уточняется, что имя генерала-изменника появилось на ней, так как он участвовал в обороне Москвы как командующий 20-й советской армией. Недавно люди заметили, что оно исчезло с мемориала. Специалист одобрил это, объяснив, что за проступки необходимо нести наказание, пишет портал «Ридус».

«Имя Власова стоило удалить — по той простой причине, что речь идет именно о памяти. Точно так же, как людей лишают наград за серьезные преступления, а тут уж куда дальше. Человек своим проступком вычеркивает себя из памяти следующих поколений», — пояснил Исаев.

Часть пользователей соцсетей не согласилась со словами историка, объяснив, что Власов был наказан за предательство еще при жизни. По их словам, до пленения он три раза отклонял предложения союзников и испанского правителя Франциско Франко об эвакуации с дальнейшим обеспечением политического убежища. В конце 1941 года он внес свой вклад в остановку продвижения немцев к столице с северной стороны.

Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что удаление имени Власова является стремлением «переписать историю» в целях мести. Они сравнили эти действия со сносом монументов рабовладельцам и работорговцам на Западе.