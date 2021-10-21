Историк ответил на идею Украины переименовать Великую Отечественную войну

Великая Отечественная война имела важное значение для всех участвовавших в ней людей, в том числе и для украинцев. Поэтому она не может называться никак по-другому. Такое мнение высказал военный историк, эксперт РВИО Никита Буранов, прокомментировав идею переименования ВОВ на Украине.

«Ни для кого, включая украинцев, на постсоветском пространстве такое событие колоссальное по своей значимости, как Великая Отечественная война, не может называться никак иначе», — заявил Буранов телеканалу РЕН ТВ.

Историк назвал свидетелями этого семьи людей, продолжающих жить в России, на Украине и в других постсоветских республиках. По его мнению, авторитетом в этом вопросе не могут быть зарубежные книги, научные или псевдонаучные статьи в Сети.

Ранее украинские власти предложили отказаться от названия «Великая Отечественная война». Авторы инициативы заявили, что ее можно назвать советско-немецкой войной или Второй мировой.

В словаре Совета национальной обороны Украины (СНБО) Великая Отечественная война оказалась с пометкой «фейк/клише» в главе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».