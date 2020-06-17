Историк оценил возможность передачи Карелии финнам при Горбачеве

«Вообще-то мы могли потерять территории при любых правителях Российской Федерации. То есть сказать уверенно, что чего-то не отдадим, было нельзя совершенно», — заметил специалист.

Он напомнил, что в свое время бывший глава внешнеполитического ведомства СССР Эдуард Шеварднадзе отдал Соединенным Штатам часть экономических вод в Беринговом проливе. Что касается Карелии, то Юлин заметил, что такие территории отдаются ради сиюминутных интересов.

«А речь, возможно, шла еще о том, что когда-то, перед Финской войной, Советский Союз предлагал Финляндии в обмен на территорию Карельского перешейка, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда и для обеспечения выхода из Финского залива, предлагал отдать часть территории Карелии», — предположил собеседник издания.

По его словам, речь шла о куске Карелии как компенсации, но финны отказались и предпочли войну. В результате СССР не отдал «компенсационную территорию» и получил все, что требовал.