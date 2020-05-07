Историк оценил презентацию Пентагона о Второй мировой войне

Корнилов заметил, что в основе презентации лежит версия о том, что СССР и Германия напали на Польшу и начали тем самым агрессивную войну, а Штаты вместе с союзниками победили.

Историк отметил, что можно было бы посмеяться над этой попыткой присвоить себе лавры в победе. Однако стоит учитывать, что на подобных презентациях растят не одно поколение американцев. Поэтому неудивительны ляпы американских дипломатов, которые убеждены, что Освенцим освободили солдаты США.

«Нужно противопоставлять им факты и документы, чем только сейчас потихоньку начали заниматься. Надо делать это чаще, целенаправленно, переводить документы на разные языки, делать огромный онлайн-архив с обсуждениями и подкастами, роликами, направленными на молодых людей», — перечислил собеседник издания.