Историк оценил предложение упомянуть Бога в Конституции РФ

«Это незаконно. Россия — светское государство», — цитирует специалиста «Свободная пресса».

Он напомнил, что когда государство является светским, оно отделено от церкви и не вмешивается в ее дела. Тоже самое касается и церкви. Кроме того, по мнению историка, у каждого человека Бог в душе. В него верят не потому, что так где-то написано. Исходя из этого, Платошкин выразил уверенность, что настоящему верующему для общения с Творцом не нужен ни федеральный закон, ни Конституция.

«Это моя личная точка зрения. Но мне кажется, что само такое упоминание было бы, наверное, неправильным, я бы не делал этого», — подытожил дипломат.