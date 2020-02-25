    25 февраля 2020, 11:43

    Историк отреагировал на сообщение о смерти Дмитрия Язова

    Ольга Ситникова

    Военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о жизни последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Об этом сообщил сайт RT.

    По словам Кнутова, Язов внес значительный вклад «в дело укрепления» отечественных вооруженных сил.

    «Помимо Великой Отечественной войны, ему довелось участвовать в Карибском кризисе. Именно на таком уровне, когда он сам прошел весь этап. В последующем он, постепенно продвигаясь по ступеням как военачальник, комплексно относился к нашим вооруженным силам», — пояснил эксперт.

    Историк подчеркнул, что маршал «с самого низа дошел до самого верха».

    «До министра обороны, я имею в виду. Такое прохождение в нашей армии нечасто бывает у военачальников, и оно дорогого стоит. Потому что человек не по своему представлению знает, как будет действовать командир роты, командир полка, а он сам попробовал, он сам был в этой школе, он уже по-другому все воспринимает», — резюмировал Кнутов.

    Дмитрий Язов скончался из-за тяжелой болезни. Он ушел из жизни в 96 лет.