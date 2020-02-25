Историк отреагировал на сообщение о смерти Дмитрия Язова

По словам Кнутова, Язов внес значительный вклад «в дело укрепления» отечественных вооруженных сил.

«Помимо Великой Отечественной войны, ему довелось участвовать в Карибском кризисе. Именно на таком уровне, когда он сам прошел весь этап. В последующем он, постепенно продвигаясь по ступеням как военачальник, комплексно относился к нашим вооруженным силам», — пояснил эксперт.

Историк подчеркнул, что маршал «с самого низа дошел до самого верха».

«До министра обороны, я имею в виду. Такое прохождение в нашей армии нечасто бывает у военачальников, и оно дорогого стоит. Потому что человек не по своему представлению знает, как будет действовать командир роты, командир полка, а он сам попробовал, он сам был в этой школе, он уже по-другому все воспринимает», — резюмировал Кнутов.

Дмитрий Язов скончался из-за тяжелой болезни. Он ушел из жизни в 96 лет.