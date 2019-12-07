Историк Олег Соколов начал писать книгу об убийстве

Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку СПбГУ, приступил к написанию книги-исповеди. Как сообщили его адвокаты, уже готовы 53 страницы.

«Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью. Написаны первые 53 страницы», — рассказал адвокат Соколова Александр Почуев «360».

Александр Почуев также сообщил «360», что во время последней встречи Соколов попросил обеспечить его бумагой и ручкой, которые необходимы для написания книги. Адвокат, который раньше жаловался на трудности с доступом к своему подзащитному в СИЗО, отметил, что в этот раз смог встретиться с Соколовым, но свидания «проходят один раз в неделю, в условиях не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме и в присутствии посторонних лиц».

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Ранее о новом литературном труде Соколова рассказал сайт «Регион online» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации источника, главной героиней книги историка станет убитая Анастасия Ещенко. Соколов якобы хочет рассказать «о жизни с девушкой, о любви к ней и о том, как несколько секунд перечеркнули все в их жизнях».

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку. Соколову предъявили обвинение в убийстве.

Сейчас историк находится в московском СИЗО № 2. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, Соколов будет проходить психиатрическую экспертизу в центре имени В. П. Сербского до конца года. В то же время адвокат Соколова заявил «360», что вопрос срока экспертизы решается медиками, а не следствиями и защитой.