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    22 июля 2020, 09:13

    Историк объяснил, зачем тела Романовых облили серной кислотой

    Александра Ломейко

    Останки представителей царской семьи Романовых действительно хотели уничтожить серной кислотой. Участники расправы намеревались как следует замести следы своего преступления.

    Доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов пояснил в беседе с РИА «Новости», что версия о полном сожжении трупов убитых кислотой и огнем появилась, поскольку останков Романовых белогвардейское следствие не обнаружило.

    «Серная кислота действительно была выдана из аптечного склада в Екатеринбурге», — сказал он.

    Эксперт добавил, что распоряжение на этот счет отдал комиссар по снабжению Уральского совета Петр Лазаревич Войков.

    «Эта серная кислота должна была использоваться убийцами для того, чтобы обезобразить трупы и попытаться их уничтожить», — заметил один из участников современных экспертиз. Главная задача убийц заключалась в том, чтобы никто не обнаружил тела Романовых. Использовали они концентрированное вещество, но ожидаемого эффекта не получилось. Исследования показали, что возможность сожжения кислота не увеличивает.

    Еще в 1919 году следствие, не найдя останков, предположило, что трупы облили серной кислотой и сожгли. Но белогвардейцам не удалось собрать достаточных доказательств подобной версии, а сами следственные действия в районе Ганиной ямы так и не закончились.

    На кострах недалеко от озера, пояснил Пчелов, сжигали не тела Романовых, а их одежду. Попытка уничтожить монаршие останки «не увенчалась достаточным успехом».

    В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Крестный ход в память о погибшей царской семье. В этом году в нем участвовали около десяти тысяч человек.

    Новости SMI.FM