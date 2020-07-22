Историк объяснил, зачем тела Романовых облили серной кислотой

Останки представителей царской семьи Романовых действительно хотели уничтожить серной кислотой. Участники расправы намеревались как следует замести следы своего преступления.

Доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов пояснил в беседе с РИА «Новости», что версия о полном сожжении трупов убитых кислотой и огнем появилась, поскольку останков Романовых белогвардейское следствие не обнаружило.

«Серная кислота действительно была выдана из аптечного склада в Екатеринбурге», — сказал он.

Эксперт добавил, что распоряжение на этот счет отдал комиссар по снабжению Уральского совета Петр Лазаревич Войков.

«Эта серная кислота должна была использоваться убийцами для того, чтобы обезобразить трупы и попытаться их уничтожить», — заметил один из участников современных экспертиз. Главная задача убийц заключалась в том, чтобы никто не обнаружил тела Романовых. Использовали они концентрированное вещество, но ожидаемого эффекта не получилось. Исследования показали, что возможность сожжения кислота не увеличивает.

Еще в 1919 году следствие, не найдя останков, предположило, что трупы облили серной кислотой и сожгли. Но белогвардейцам не удалось собрать достаточных доказательств подобной версии, а сами следственные действия в районе Ганиной ямы так и не закончились.

На кострах недалеко от озера, пояснил Пчелов, сжигали не тела Романовых, а их одежду. Попытка уничтожить монаршие останки «не увенчалась достаточным успехом».

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Крестный ход в память о погибшей царской семье. В этом году в нем участвовали около десяти тысяч человек.