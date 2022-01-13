Историк объяснил, почему в России два Новых года

Старый Новый год в России стали отмечать из-за конфликта, возникшего между церковным и светским календарями. Кроме того, это связано с Рождественским постом. Об этом сообщил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

"Из- за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост, для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный «конфликт», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

В итоге, появился еще один праздник — Новый год, добавил Петрушко. По его словам, у верующих в этот день нет ограничений, которые связаны с постом.

Историк также напомнил, что новый год стали отмечать в России 1 января во времена. Император подписал указ о том, что в этот день люди должны поздравлять друг друга. Россия до революции жила по юлианскому календарю, Рождество отмечали 25 декабря, тогда заканчивался пост.