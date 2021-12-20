Историк не смог ответить, какой представитель фауны может символизировать Украину

Специалист по флагам и геральдике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский не смог определить, какой представитель фауны может символизировать Украину. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, народу Украины необходимо еще много времени, чтобы найти воплощение «животного мира», которое могло бы ассоциироваться с их страной.

«Для Украины даже не буду пробовать. Должно пройти достаточно время, чтобы народ Украины нашел воплощение животного мира, понимая, что оно близко народному духу, национальным и историческим мотивам. Не все так просто, процесс долгоиграющий. Тема достаточно тонкая, понятная узким специалистам. Некий ассоциативный ряд из животного мира переходит из разряда геральдического символа в народный», — добавил Комаровский.

Например, Россию ассоциируют с медведем, а США — с белоголовым орланом. Однако в последнее время, по словам историка, многие смыслы поменялись. Для Украины придумать сейчас что-либо будет затруднительно, подытожил он.