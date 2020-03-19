Историк назвал причину Февральской революции 1917 года

Историк полагает, что эти события произошли стихийно, без какого-либо лидера. По его мнению, «революция в феврале 17-го года, именно революция, событие, за которым последовало изменение политического и социально-экономического строя в стране, — это был не верхушечный переворот, какие имели место, например, в Латинской Америке», а представители власти лишь «ухватились за хвост уходящего события»: