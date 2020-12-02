Историк назвал националистическим бредом выступление постпреда Украины в ООН

«На территории Украины в боях с фашистскими захватчиками погибло больше трех с половиной миллиона советских солдат. Националистический бред Украины есть не что иное, как переписывание истории», — заметил собеседник издания.

Он предположил, что Кислица плохо учился в школе, поскольку история показывает, какой геноцид на Украине устраивали немцы, а их пособниками были перебежчики. Мягков добавил, что таких людей сейчас на Украине считают героями, а советских солдат смешивают с грязью.

«Подобные выражения — это кощунство, издевательство над историей, здравым смыслом и над всеми итогами и уроками Второй мировой войны», — заключил Мягков.