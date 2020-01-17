Историк назвал истоки ненависти Польши к России

Ненависть Польши к России объясняется критикой русофобских историков освобождения Варшавы. Об этом сказал историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«Освобождение Варшавы для них является спекулятивной темой. Оголтелые русофобские историки говорят о том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к польской столице и ждали, пока будет подавлено восстание в городе, организованное Армией Крайовой. Добросовестным же историкам прекрасно известно, что к тому времени советские войска провели целый ряд наступательных операций и вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими», — сказал Данилин в интервью «Парламентской газете».

По словам историка, выступление в Варшаве Армии Крайовой не было согласовано с советской армией, что и привело к разгрому восстания. Данилин предположил, что восстание специально организовали до прибытия советских войск, чтобы передать контроль над Варшавой польскому правительству находившемуся в изгнании.

Историк отметил, что эта проблема «высосана из пальца и не стоит никакого обсуждения». Кроме того, он заметил, что добросовестные историки и в Польше никогда не ставили это в вину СССР.

Историк добавил, что с некоторого времени в Польше к власти приходят политики, которые связывают свою карьеру с США и рассматривают Россию как «империю зла».

«Если во времена Советского Союза с Польшей были определенные договоренности по поводу преподавания истории этого сложного периода, то сейчас ничего подобного нет, побуждая поляков искать на стороне тех, кто виноват в их собственном неуспехе», — отметил Данилин.

В ночь на 17 января Министерство обороны России опубликовало на своем сайте документы, касающиеся освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска вошли в Варшаву 17 января 1945 года.