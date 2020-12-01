Историк назвал Ирину Антонову выдающимся человеком

По его словам, это серьезная потеря для всего музейного сообщества, так как Антонова была «выдающимся человеком».

«Это человек-эпоха, это ветеран Великой Отечественной войны, много сделавшая для музейной отрасли Советского союза, а затем и современной России», — поделился Кононов.

Также он назвал ее смерть очень грустной новостью, которую еще не до конца осознал. Кононов рассказал, что Антонова воспитала большое количество своих последователей. По его словам, в сложных ситуациях он всегда спрашивал совета именно у нее.

«Всегда поражала ее ясность мысли, ее государственный подход к вопросам сохранения и популяризации музейного наследия. Большая утрата», — сказал Кононов.

Ирина Антонова умерла в возрасте 99 лет. Об этом рассказали в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Подробности кончины Антоновой и официальный комментарий музея пока не предоставляются. Коллег потрясла ее смерть.