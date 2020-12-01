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    01 декабря 2020, 11:06

    Историк назвал Ирину Антонову выдающимся человеком

    Дарья Морозова

    Бывший директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов прокомментировал смерть президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По его словам, это серьезная потеря для всего музейного сообщества, так как Антонова была «выдающимся человеком».

    «Это человек-эпоха, это ветеран Великой Отечественной войны, много сделавшая для музейной отрасли Советского союза, а затем и современной России», — поделился Кононов.

    Также он назвал ее смерть очень грустной новостью, которую еще не до конца осознал. Кононов рассказал, что Антонова воспитала большое количество своих последователей. По его словам, в сложных ситуациях он всегда спрашивал совета именно у нее.

    «Всегда поражала ее ясность мысли, ее государственный подход к вопросам сохранения и популяризации музейного наследия. Большая утрата», — сказал Кононов.

    Ирина Антонова умерла в возрасте 99 лет. Об этом рассказали в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Подробности кончины Антоновой и официальный комментарий музея пока не предоставляются. Коллег потрясла ее смерть.