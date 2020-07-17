Историк назвал главного виновника убийства царской семьи Романовых

Историк и телеведущий Николай Сванидзе назвал главного виновника убийства царской семьи Романовых в ночь на 17 июля 1918 года.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова в интервью «Известиям» рассказала о проведенном исследовании, согласно которому 11 членов царской семьи действительно могли разместиться в маленькой подвальной комнате Ипатьевского дома. Еще один эксперимент опроверг версию о том, что от тел избавились с помощью серной кислоты и огня.

Сванидзе в эфире НСН отметил, что это лишь подтвердило известные факты о трагедии 102-летней давности. По его словам, семью заперли в подвале, расстреляли и потом добивали штыками. Эта участь настигла и девочек, и больного царевича.

«И хоть это прямо не доказано, но, судя по всему, решение об убийстве царской семьи принадлежит лично Ленину», — заявил Сванидзе.

Он заключил, что это убийство было отправной точкой всех страшных дел того времени.