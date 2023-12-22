Общество 22 декабря 2023, 15:09 Историк Надехина назвала переедание в Новый год «древней русской традицией»

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Объедаться в честь празднования Нового года — это, можно сказать, старинная русская традиция. Об этом Life рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

Она объяснила, что год всегда встречали богато накрытым столом. Считалось, что тогда все оставшиеся 365 дней будут сытыми и счастливыми. Кроме того, перенос нового года на 1 января совпал с церковным праздником — Днем Василия Кесарийского, на который было принято запекать целого поросенка.

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«Специалисты советуют приготовить сбалансированный праздничный ужин. Главным блюдом стола по праву считается мясо. Его лучше не жарить на открытом огне, а запечь, потушить или отварить», — добавила историк.

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