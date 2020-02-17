Историк: молодому поколению необходимо передавать знания о Второй мировой войне
Научный директор РВИО (Российское военно-историческое общество) Михаил Мягков обозначил необходимость передачи знаний о Второй мировой войне подрастающему поколению. Специалиста процитировал RT.
По мнению Мягкова, передача знаний о Второй мировой войне исключит исторические фальсификации, которые подрывают всю систему международных отношений. В противном случае, по словам эксперта, в Европе вновь прорастет зерно фашизма.
«Мы видим, как оно уже прорастает, не исключено, что это грозит глобальной катастрофой», — подытожил историк.