Историк: молодому поколению необходимо передавать знания о Второй мировой войне

По мнению Мягкова, передача знаний о Второй мировой войне исключит исторические фальсификации, которые подрывают всю систему международных отношений. В противном случае, по словам эксперта, в Европе вновь прорастет зерно фашизма.

«Мы видим, как оно уже прорастает, не исключено, что это грозит глобальной катастрофой», — подытожил историк.