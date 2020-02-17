    17 февраля 2020, 16:16

    Историк: молодому поколению необходимо передавать знания о Второй мировой войне

    Артур Блянихов

    Научный директор РВИО (Российское военно-историческое общество) Михаил Мягков обозначил необходимость передачи знаний о Второй мировой войне подрастающему поколению. Специалиста процитировал RT.

    По мнению Мягкова, передача знаний о Второй мировой войне исключит исторические фальсификации, которые подрывают всю систему международных отношений. В противном случае, по словам эксперта, в Европе вновь прорастет зерно фашизма.

    «Мы видим, как оно уже прорастает, не исключено, что это грозит глобальной катастрофой», — подытожил историк.