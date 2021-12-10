Историк моды Васильев рассказал о трендах в ближайшем будущем

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал о трендах, которые будут актуальны в ближайшее время. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что сейчас в моде унисекс. Некоторых это удивляет, но Васильев заявил, что предвидел это еще 20 лет назад. В результате сейчас нет большой разницы между мужской и женской одеждой.

«Да, они одеты в одинаковые спортивные костюмы, одинаковую обувь — кроссовки. Разнится только размер — у мужчин побольше, у женщин — поменьше. Но и это не факт: сейчас есть женщины с 42 размером, это нормально», — пояснил он.

Также Васильев добавил, что женщины носят брюки, потому что так удобнее и теплее.

«Цвета тоже одинаковые, все ходят в темном: серые, черные, темно-синие цвета доминируют. Хотя в моде яркие цвета — зеленый, желтый, ярко-розовый, но это вовсе не значит, что они пользуются успехом у наших женщин», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что этому способствует и пандемия, из-за которой маски скрывают лицо и не видно макияжа.