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    01 октября 2020, 09:59

    Историк моды Васильев рассказал, какие лавочки нужно поставить во Владивостоке вместо атрибутики кладбищ

    Дарья Бунякова

    Скандал разгорелся во Владивостоке после установки гранитных лавочек, вазонов и урн. Местные жители сравнили их с кладбищенскими. Историк моды Александр Васильев отметил, что лучше бы в городе просто поставили скамейки в старом стиле.
    Историк моды Васильев рассказал, какие лавочки нужно поставить во Владивостоке вместо атрибутики кладбищ

    «Городские проекты по улучшению должны иметь публикации до того, как проект будет принят. Должна быть идеологически-эстетическая комиссия, которая может одобрить, подходят вообще нам такие лавочки и такого рода красивые вазоны с кладбища или не подходят», — привело слова Васильева РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что гранитные лавочки нельзя отнести к эстетике. По словам Васильева, можно было найти архивные фотографии скамеек, которые раньше были во Владивостоке. Проект могли бы возобновить, согласовать и объяснить жителям, какие именно лавочки будут поставлены.

    «Я бы пошел таким путем и восстановил бы, а не строил те, которые уже уродливы изначально и не станут краше и удобнее через 25 лет», — заключил историк моды.

    В сентябре десять вазонов, десять скамеек и пять урн из гранита появились в центре Владивостока. Жителям они не понравились своим внешним видом, так как подходят больше для кладбища. В знак своего недовольства горожане принесли к лавочками венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». После скандала администрацию города пообещали наказать.

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