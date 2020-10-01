Историк моды Васильев рассказал, какие лавочки нужно поставить во Владивостоке вместо атрибутики кладбищ

Скандал разгорелся во Владивостоке после установки гранитных лавочек, вазонов и урн. Местные жители сравнили их с кладбищенскими. Историк моды Александр Васильев отметил, что лучше бы в городе просто поставили скамейки в старом стиле.

«Городские проекты по улучшению должны иметь публикации до того, как проект будет принят. Должна быть идеологически-эстетическая комиссия, которая может одобрить, подходят вообще нам такие лавочки и такого рода красивые вазоны с кладбища или не подходят», — привело слова Васильева РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что гранитные лавочки нельзя отнести к эстетике. По словам Васильева, можно было найти архивные фотографии скамеек, которые раньше были во Владивостоке. Проект могли бы возобновить, согласовать и объяснить жителям, какие именно лавочки будут поставлены.

«Я бы пошел таким путем и восстановил бы, а не строил те, которые уже уродливы изначально и не станут краше и удобнее через 25 лет», — заключил историк моды.

В сентябре десять вазонов, десять скамеек и пять урн из гранита появились в центре Владивостока. Жителям они не понравились своим внешним видом, так как подходят больше для кладбища. В знак своего недовольства горожане принесли к лавочками венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». После скандала администрацию города пообещали наказать.