Общество 04 декабря 2023, 16:01 Историк моды Васильев назвал зеленый и персиково-розовый цвета главными трендами в новом году

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В год Древесного Дракона в тренде окажутся зеленый, персиково-розовый цвета и все оттенки белого. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил историк моды Александр Васильев.

Персиково-розовый цвет раньше назывался цветом сомо или лососевым цветом. Что касается оттенков белого, то наиболее эффектно будут смотреться беж, экрю, оттенок яичной скорлупы.

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«Самым модным цветом является зеленый, потому что этот цвет ассоциируется с драконом, желтый цвет, потому что китайцы называют будущий год — годом желтого дракона, древесного», — добавил Васильев.