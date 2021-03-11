Историк моды призвал восстановить замок в Калининграде

Восстановить Королевский замок в Калининграде крайне необходимо. Это единственный шанс на выживание в городе, в котором после войны почти не сохранилось достопримечательностей. Так считает историк моды Александр Васильев, сообщило Business FM.

По его мнению, туристам почти нечего смотреть в регионе.

«Ваш хлеб — это ваша история. Кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать», — заявил Васильев.

Телеведущий «Первого канала» владеет квартирой в Зеленоградске Калининградской области. Он сам проводит экскурсии по историческим местам для своих учеников и поклонников. Васильев считает, что замок рано или поздно восстановят. В нем можно было бы оборудовать «прекрасный отель, рестораны и концертный зал». Он хочет, чтобы внешние формы нового строения совпали с историческими очертаниями немецкого сооружения. Только так удастся повысить туристическую привлекательность региона, написало РИА ФАН.

«Выход только один — восстановить замок. Вы без этого замка не проживете. Внешние формы должны быть те — у вас будут все фотографии мира, и вы будете богатейший регион», — сказал Васильев.

Он на итальянский манер назвал необразованными местных жителей, которые считают Королевский замок немецким наследием, неуместном в послевоенном Калининграде.

«Знаете такое итальянское слово uno cretino? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история. Все те, кто говорят: „Так не надо делать! У нас тут Калининград, ко-ко-ко“», — сказал историк моды.

Он поинтересовался, почему в городе Königsbacker называется пекарней и почему все люди называют населенный пункт «Кениг», а не «Калик».