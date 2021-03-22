Историк моды порекомендовал не выкидывать вещи из натуральных материалов

Историк моды, ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что закупаться одеждой стоит в секонд-хендах.

По мнению Васильева, в России до 2025 года товары легкой промышленности будут дорожать. Он выразил уверенность, что все чаще будут производиться изделия из синтетики.

«Я думаю, что все мы будем ходить в полиэстере и в синтетике. Ничего хорошего от этого не будет. Мы и так уже носим резиновую обувь, она называется кроссовки. Конечно, хлопок будет необходим, особенно для белья, потому что ходить в трусиках из полиэстера — не самое приятное занятие и не самое полезное», — заметил специалист.

Он порекомендовал не выкидывать вещи, сделанные из натуральных материалов, поскольку быстро не получится найти им замену по адекватной цене.

«Секонд-хенд — это наше все. А ваши старые вещи пусть послужат вам подольше», — подытожил Васильев.