Историк моды назвал вещь, которая поможет скрыть лишний вес
По данным ИА Nation News, Васильев уверен, что оно будет хорошо смотреться не только на женщинах с лишним весом, но и на стройных. Он отметил, что пончо подчеркивает достоинства фигуры, а также в нем тепло и удобно.
Соведущая Васильева Эвелина Хромченко добавила, что пончо в клетку подойдет полным женщинам, так как сглаживает рельеф фигуры.
Ранее звездный стилист Антон Смок рассказал о трендах в мужских прическах.
«Актуальными будут удлиненные стрижки. Это скорее легкая небрежность, а не волосы до плеч. Длинные челки также не потеряют актуальность: их можно укладывать как текстурно набок или назад, так и прилизывать. Лично для меня тренд — это то, что объективно красиво», — признался Смок.
Он заметил, что за последнее время сразу две российские знаменитости постриглись очень коротко, изменив имидж. Речь идет о певце Диме Билане и телеведущем Иване Урганте.
Стилист добавил, что мужчинам не стоит бояться седины, однако есть некоторые исключения.