Общество 21 июня 2023, 15:04 Историк Майко предположил, что скифское золото может остаться в Нидерландах

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Скифское золото могут так и не отправить на Украину из-за нестабильной политической ситуации в стране. Об этом «Крыму 24» рассказал доктор исторических наук, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его мнению, передача находок из Нидерландов все еще под вопросом. Скорее всего, они скифское золото останется там, где находится сейчас.

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«Они как находились на территории Нидерландов, мне кажется, что они там и будут находится, несмотря на принятое решение. Я не исключаю, что это может произойти, но это будет безумие, и тогда за судьбу находок я не знаю кто будет отвечать», — сказал Майко.

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